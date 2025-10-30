ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業より55周年を迎え、感謝の気持ちを込めた特別な福袋の予約を12月上旬より開始する。【写真】今年新発売の『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』今年の福袋は「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「おいしい商品」、「ミスタードーナツらしさを感じるグッズ」、「楽しい体験」を通じてミスタードーナ