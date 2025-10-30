チロルチョコはクラシエ監修によるコラボ商品『チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉』を11月6日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。【写真】香ばしきなこ風味の『甘栗むいちゃいました』も登場四半世紀愛される『甘栗むいちゃいました』をチロルチョコで再現。相互コラボで「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」をクラシエからも発売する。この季節にピッタリなロングセラー商品同士の夢のコラボとなっている。