ワールドシリーズ第6戦への意気込みを語るドジャース・山本＝29日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸が29日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦（31日・トロント）での先発登板に向けて記者会見し、負ければ敗退となる大一番へ「最高の準備をして100％の自分で挑めたらと思う」と意気込んだ。25日の第2戦は、4安打1点に抑えてワールドシリーズで日本選手初の完投勝利。第3戦