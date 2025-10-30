自転車トラック種目の世界選手権で獲得したメダルを手に撮影に応じる、佐藤水菜（右）と窪木一茂＝30日、東京都港区自転車トラック種目の世界選手権（サンティアゴ）で女子ケイリンの金、スプリントの銀とメダル2個を獲得した26歳の佐藤水菜が30日、東京都内で記者会見に臨み「メダルを取れると思っていなかった。うれしい」と喜びを語った。ケイリンでは2連覇を果たし「気負いせずに楽しむことを大事にした」と言う。2028年ロ