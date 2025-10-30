ミスが目立ちながらも勝ち切れた二つのポイント 10月29日、ウイングアリーナ刈谷で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」のB1リーグ第6節が行われ、シーホース三河は琉球ゴールデンキングスをホームに迎えた。三河は、4年連続でファイナル進出を果たしている強豪・琉球に82-77で勝利して3連勝となった。最終的なスタッツを見ると、ターンオーバӦ