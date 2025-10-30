本日10月30日（木）深夜、前代未聞のカンペが出るリアリティショー『キミとボク、ときどきカンペ』が放送される。神奈川県横須賀市、海が見えるコテージに集められた男女4人。工房での楽器作り体験や古着店でのショッピング、水族館でのひととき、庭でのバーベキューなど、リアリティショーさながらの素敵な時間を過ごすのだが、通常のリアリティショーと違い、同番組ではカンペが出る。イケメン3人がそれぞれ芸人とタッグを組み、