空港施設 [東証Ｐ] が10月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比40.2％増の37億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の41.5億円→61.9億円(前期は46.2億円)に49.2％上方修正し、一転して33.8％増益を見込み、一気に17期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の30.4億円→30.3億円(前期は25.7億円)に0.4％下方修正し、増