Twitchは、11月20日よりホロライブプロダクションとのコラボ配信「ホロデイ」を開催すると発表した。 【画像】24時間配信に参加するホロライブのタレントたち 「ホロデイ」では、24時間にわたり、ホロライブインドネシア、ホロライブEnglishとHOLOSTARS Englishのタレント17名による配信が行われる。イベント中はタレントたちの配信がTwitchのトップページをジャックする。 またイベント開催を記念して、カバӦ