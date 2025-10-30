30日15時現在の日経平均株価は前日比180.47円（0.35％）高の5万1488.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは319、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を69.70円押し上げている。次いでレーザーテク が67.34円、アドテスト が36.36円、フジクラ が23.40円、ＮＥＣ が11.50円と続く。 マイナス