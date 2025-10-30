中国の有人宇宙船「神舟21号」飛行任務に関する記者会見が10月30日、中国北西部の酒泉衛星発射センターで開かれました。報道官によると、神舟21号は北京時間31日午後11時44分に打ち上げを予定しています。神舟21号の飛行任務を遂行する乗組員は、パイロットの張陸氏、フライトエンジニアの武飛氏、ペイロードスペシャリストの張洪章氏の3人で、張陸氏が指令長を務めます。中国の現役宇宙飛行士は、役割によってパイロット、フライ