３１日のハロウィーンを前に、東京都渋谷区や新宿区が急増するインバウンド（訪日外国人客）への対応に苦慮している。近年、路上での飲酒を禁止する区条例を知らずに街を訪れる外国人が後を絶たないためで、今年から多言語で迷惑行為の禁止を呼びかけるなど、ルールの周知を図っている。（浦上華穂、大塚美智子）渋谷３０日午前７時頃、ハロウィーン時の混雑解消のため、渋谷駅前のハチ公像に仮囲いが設置され、「ＳＴＯＰＴ