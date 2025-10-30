あきんどスシローは、とろける甘さの「生本ずわい蟹」や、人気YouTuberきまぐれクック監修「カンジャンケジャン」が復活登場する、『かに初め』を全国のスシローで開催する。「生本ずわい蟹」(160円〜)2025年10月29日から、ひと足早くスシローでかにを楽しめる『かに初め』を開催する。一番の目玉商品は、「生本ずわい蟹」(160円〜)である。生ならではのとろっとした食感と甘みが特長の一品だ。「きまぐれクック監修 カンジャンケ