タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りの美容ルーティンを紹介しました。【写真を見る】【 小倉優子 】ノーメイクで自身の美容ルーティンを実演で紹介「ダイエットは、好きなものを我慢しすぎないバランスがポイントです」小倉さんは「ゆうこりんの美容ルーティン」と題して動画で、美容法を実演しながら紹介。動画は、ノーメイクの状態で、美容液で顔をスキンケアをする様子から始まります。「ママ友に