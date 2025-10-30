サントリーはカクテルとそれを生み出すバーテンダーの魅力に焦点を当てた「サントリー ザ・バーテンダーアワード2025」を、10月28日に都内で開催した。書類審査とセミファイナルを経て選出された8名のバーテンダーが腕を競ったファイナル大会では、神奈川・N-BARの若林将太さんの「鳳鳴」が栄冠に輝いた。「あなたが世界に伝えたい日本発のカクテル」をテーマに8名のバーテンダーが創作したカクテル○審査員を唸らす趣向を凝らした