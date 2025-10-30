プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が29日、Instagramのストーリーズを更新。妹・本田望結（21）のリクエストに応えた手料理を披露した。【映像】“10?減”報告した本田望結&手料理これまでにもInstagramで、肩を寄せあいピースをして写る望結との写真や、妹の紗来も含めた3ショットなど、ほほえましい姉妹の様子を公開している真凜。2025年6月1日、望結が21歳の誕生日を迎えた際には、「早いねええ。