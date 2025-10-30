２８日、湖北省博物館「中国を簡『読』−中国出土簡牘展」で展示を見る人たち。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢10月30日】中国湖北省武漢市の湖北省博物館で28日、全国の文化機関・博物館が所蔵する簡牘（かんどく＝文字を記した竹札や木札）を集めた「中国を簡『読』−中国出土簡牘展」が始まった。現時点で最も古い竹簡とされる曽侯乙墓（そうこういつぼ）竹簡や戦国時代の楚簡、睡虎地秦漢簡牘、里耶秦簡、敦煌懸