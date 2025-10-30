２４日、海南省儋州市の東坡書院を訪れた観光客。（海口＝新華社記者／張麗芸）【新華社海口10月30日】中国海南省儋州（だんしゅう）市にある東坡書院は長い歴史を誇り、宋代の文豪・蘇軾（そ・しょく、蘇東坡）が海南島に残した重要な歴史遺産の一つとなっている。同書院ではここ数年、蘇軾が住居兼講堂として使用した「載酒堂」や蘇軾を祭る東坡祠など古建築の修復を進め、これらを基礎として、東坡私塾や教育施