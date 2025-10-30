◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）華やかな競馬場の舞台裏では、多くの人間が競走馬に手をかけている。天皇賞・秋に出走するアーバンシックは、障害騎手の石神深が昨年のセントライト記念の前から調教を手伝うようになり、連勝で菊花賞を制した。「乗り味がメチャクチャいい。種牡馬になっていく馬だと思うので、価値が上がっていくことを願いたい」とさらなるタイトル奪取へサポートを