『週刊少年ジャンプ』歴代人気漫画の心に残る名シーンやキャラクターを、ユーザーがさまざまなアイテムにデザインして”自分だけ”のグッズを作れる新サービス「ジャンプLAB」が30日よりスタートした。【画像】懐かしい！『マサルさん』など…好きなシーンをグッズ化したサンプル品「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）とは、集英社がフォッグ社とタッグを組み30日にスタートした新サービス。「週刊少年ジャンプ」の歴代人気作品か