ヤクルトは30日、秋季キャンプ（11月2〜17日、松山・坊っちゃんスタジアム）の参加メンバーを発表した。【投手】＝9人中村優斗、奥川恭伸、石原勇輝、坂本拓己、下川隼佑、西舘昂汰、西浜勇星、翔聖、佐藤琢磨【捕手】＝4人内山壮真、鈴木叶、中川拓真、橋本星哉【内野手】＝6人赤羽由紘、西村瑠伊斗、北村恵吾、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉【外野手】＝2人モイセエフ、丸山和郁