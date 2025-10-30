30日昼前、由利本荘市の小学校のグラウンドにカモシカが現れ、その姿が撮影されました。30日午前11時40分ごろに撮影された映像です。カモシカが姿を現したのは、由利本荘市中心部にある尾崎小学校の敷地です。学校の横を通った撮影者は、グラウンド脇から侵入する黒い物体を見つけました。はじめはクマだと思ったそうですが、近づいてきたらクマより白く、カモシカであることに気付いたということです。校舎の外で学習していた児童