香港エクスプレス航空は、就航12周年記念セールの「ウルトラオファー」第2弾を10月30日正午から31日まで開催する。対象路線は仙台・東京/羽田・東京/成田・小松・名古屋/中部・大阪/関西・広島・高松・沖縄/那覇・石垣〜香港線で、片道運賃は6,000円から。運賃カテゴリはライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。2名以上の往復購入が条件となる。搭乗期間は11月4日から2026年3月25日まで、一部路線は異なる。売