JR西日本は、「ハローキティ新幹線」の運行を、2026年春に終了する。2018年6月30日に運行を開始。500系新幹線を使用し、外装は「つなぐ」「結ぶ」という思いが詰まったリボンをモチーフにしたデザインで、ハローキティがそのリボンをつなぐ。8両編成で、3・7・8号車は自由席車両、4号車から6号車までは指定席車両。1号車は地域展示スペース「HELLO！PLAZA」、2号車は特別内装車の自由席車両「KAWAII！ROOM」としている。車内チャイ