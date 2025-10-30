◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１０月３０日、美浦トレセンひと夏を越して頼もしさが増してきた。日本ダービー２着以来となるマスカレードボールは、美浦・坂路で前を行くツルマウカタチ（４歳２勝クラス）、後ろから追うソールオリエンス（５歳オープン）の真ん中から力強く加速した。一杯に追って４ハロン５３秒２―１１秒８をマークして、ソールオリエンスとぴったり