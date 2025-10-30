１０月２５日のアルテミスＳで重賞初制覇を飾ったフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田厩舎）について、ＪＲＡは３０日、「右前繋部浅屈腱炎」と発表した。同馬はレース後、栗東トレセンに戻っていたが、右前肢のつなぎ部分に腫れと熱感の症状が見られたためエコー検査を行っていた。