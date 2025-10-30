嵐の二宮和也が主演した映画「８番出口」（川村元気監督）が、８月２９日の封切りから公開６２日間で観客動員３５７万人、興行収入５０億円を突破した。世界的な大ヒットゲームを映画化し、カンヌ国際映画祭でも８分間のスタンディングオベーションなど喝采を浴びた。小説家としても活躍する川村監督が発想したストーリーには、謎解きの要素もあり、リピーターが続出。韓国など海外でも話題を呼んでいる。二宮は興収５０億円