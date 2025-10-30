アメリカのトランプ大統領は、国防総省に核兵器の実験を始めるよう指示したと明らかにしました。【映像】トランプ氏のSNSトランプ大統領は30日、中国の習近平国家主席との会談直前に、「アメリカは他のどの国よりも多くの核兵器を保有している」とSNSに投稿しました。また、「ロシアが2番手で、中国は大きく離れて3番目だが、5年以内に追いつく」と主張しました。さらに、他国の核実験計画が進んでいるとして、国防総省に「