ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、ハロウィーン当日の10月31日(金)14:00〜18:00の間、店頭でスタッフに「TRICK or TREAT(トリック オア トリート)」と唱えた18歳以下の人を対象に、『ソフトクリーム(プレーン)』を無料でプレゼントする。各店舗先着30人となっている。なお、バーガーキング 渋谷センター街店は、10月31日(金)を臨時休業とする。ソフトクリーム(プレーン)〈注意事項〉▽18歳以下の人が対象。年齢確認を行