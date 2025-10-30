著述家で陶芸家の葉山有樹さんの個展が7年ぶりに熊本市の鶴屋で開かれています。 葉山さんは佐賀県出身で15歳で陶芸の道に進み地元の窯元で8年修行後、自身の窯を開いて国の内外で活躍しています。 歴史を研究し独自のシナリオを作って浮かんでくる情景を作品にしているといいます。今回は、紀元前3000年から19世紀までのユーラシア大陸の歴史をテーマに60点あまりが展示されていてその技術は「超絶技巧」と称さ