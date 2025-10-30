（資料写真）３０日午後０時５０分ごろ、横浜市中区山下町の横浜中華街にある中華料理店から「黒煙が出ている」と、通行人から１１９番通報があった。約１時間後に鎮火し、店舗の一部を焼いた。けが人はなかった。神奈川県警加賀町署によると、同店は４階建てビルの３階に入居。当時、営業時間外で、店員２人が仕込み作業をしていた。