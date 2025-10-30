文部科学省は、クマの被害が相次いでいることを受け、全国の教育委員会などに対し、学校でのクマ対応策などを通知しました。クマを巡っては、全国の市街地で目撃情報が出ているほか、29日は山形県内の高校に侵入するなど教育現場にも影響が出ています。各学校で定める「危機管理マニュアル」にクマ対策が盛り込まれていない学校もあることから、文科省は30日、クマへの対応策を「危機管理マニュアル」に盛り込むように促すとともに