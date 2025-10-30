俳優竹野内豊（54）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。自衛官だった父親の厳しいしつけについて語った。黒柳徹子から「お父さんは自衛官でいらしたんですって」と聞かれて竹野内は「そうです」と回答。黒柳から「大変なんですってね、なんか厳しい方だった」と父親のしつけに関して尋ねられ「ちょっとした時に…母に対して、あまりきれいでない言葉づかいをすると、よく怒られたりとか」と説明した。