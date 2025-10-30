住宅ローンの支払いが残ったままなのに、夫が「早めに退職したい」といった場合、気になるのは老後生活の家計です。65歳以降の生活に必要な資金はいくらで、50代の2人以上世帯における生活費はどのくらいかかるのでしょうか。 本記事では、老後生活の家計収支や老後破産を防ぐためにどうしたらいいかについて解説します。 夫婦の老後生活に必要な資金 総務省の家計調査報告を参考に、65歳以上の夫婦のみの無職