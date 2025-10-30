『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ 2人目は、作詞・作曲・プロデュースを担当する“作曲ズ”の一人でありメインボーカルのノアさんです。Q. 朝起きて一番にすることは？スマホのアラームを消してから、5分だけ横になり、家を出るまでにはおよそ30分かかります。歯磨きや顔と髪の毛を洗って洋服を着るなどの準備を済ませますが、朝ごはんは