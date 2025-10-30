女優・のん（32歳）が、10月29日に放送されたラジオ番組「まんまる」（NHKラジオ）に出演。“好きな粉もの”について語った。映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」に出演しているのんが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。この日のメールテーマが「好きな粉もの」ということで、のんにも好きな粉ものについて質問が出ると、のんは「やっぱ、お好み焼きです。私は豚玉に餅トッピングするのが好きです」と答える。のんは兵庫