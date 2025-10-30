女優・のん（32歳）が、10月29日に放送されたラジオ番組「まんまる」（NHKラジオ）に出演。「寒いのは、強いと思います。2月の海に飛び込むとかの撮影もしたことがあるので」と、朝ドラ「あまちゃん」の経験が活きたと語った。映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」に出演しているのんが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同作は世界最高峰の山として知られるエベレストに、女性で世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子氏