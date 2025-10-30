俳優カン・ハヌル主演の韓国映画『84m2』は、念願の高層マンションを手に入れた若きサラリーマンが騒音に悩まされる姿を描いたスリラー映画だが、これは決してフィクションではない。お隣韓国では、上階や下階、あるいは隣家からの騒音をめぐり、放火や殺人未遂といった凶悪事件が実際に発生しているのだ。この問題は、単なるご近所トラブルに留まらず、物件の資産価値を大きく左右し、不動産取引における極めて重要なリスク要因と