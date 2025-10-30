HYBE MUSIC GROUPレーベルの「ADOR」が30日、NewJeansとの間の専属契約有効確認の訴訟で、両者間の専属契約が有効であるとの判決を受けて公式のコメントを発表した。【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニ同レーベルは「本日、大韓民国のソウル中央地方裁判所は、当社と所属アーティストNewJeans（以下、アーティスト）との間の専属契約有効確認の訴訟において、両者間の専属契約が依然として有効で