高市総理大臣は、韓国訪問前に取材に応じ、APEC首脳会合にあわせて日中首脳会談を調整していると明らかにしました。【映像】高市総理のコメント「まず最初に、議長国であります韓国のイ・ジェミョン大統領と、就任後初となる日韓首脳会談を予定いたしております。有意義な会談としたいと思っております。また、日中首脳会談について調整中でございます」（高市総理大臣）高市総理は、韓国を訪問し、李在明大統領との会談に臨む