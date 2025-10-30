ハロウィーンを31日に控え、東京・渋谷区は30日からハチ公像の周囲を封鎖しました。【映像】封鎖されるハチ公像渋谷駅前では、作業員らがハチ公像の周りに鉄柵を設置したほか、幕で覆うなどしました。30日から11月1日の早朝まで封鎖されます。さらに、渋谷駅の周辺に警備員を配置するほか、警視庁も一部を通行止めにするなど警戒にあたります。また、今年から駅の周辺では「LUUP」などの電動キックボードが利用できなくなり