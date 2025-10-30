現地時間10月29日、第80回国連総会は「米国によるキューバへの経済・貿易・金融封鎖を終わらせるべきだ」とする議題について一般討論をおこなった後、決議案A/80/L.6を圧倒的多数で可決しました。これは国連総会が同趣旨の決議を33年連続で採択したものです。中国は賛成票を投じました。採決の結果は、賛成165票、反対7票、棄権12票。反対票を投じたのは、米国、イスラエル、アルゼンチンなどの国々でした。（提供/CRI）