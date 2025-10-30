JR西日本によりますと、山陽新幹線で運行している「ハローキティ新幹線」について来年（2026年）春をもって運行を終了するということです。 【画像をみる】ハローキティ新幹線JR西日本2026年春に運行終了へ【画像全5枚】 運行終了はいつ？ ハローキティ新幹線は2018年6月から山陽新幹線で運行されてきました。JR西日本によりますと、運行終了は2026年春の予定としていて、具体的な最終運行日については、