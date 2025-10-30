劇団四季が1988年から8千回以上を重ねてきた名作ミュージカル「オペラ座の怪人」が、福岡市のキャナルシティ劇場で上演中だ。86年の世界初演以来、今もなお観客を魅了し続けている。絢爛（けんらん）豪華で驚きの絶えない舞台装置、そして何と言っても劇場いっぱいに広がるドラマチックな歌声で人々の心をつかんでいる。（文・大矢和世、写真・永田浩、中村太一）同作は、フランスの作家ガストン・ルルーによる怪奇小説が原作