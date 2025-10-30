10月11日、浜松市で10代の少女を約1時間にわたって車で連れ回した疑いで逮捕・送検されていた静岡刑務所の男性刑務官について、静岡地方検察庁浜松支部は28日付で不起訴処分としました。 不起訴処分となったのは、浜松市中央区に住む男性刑務官（21）です。 男性刑務官は10月11日、SNSで知り合った浜松市内に住む10代の少女を誘い出し、約1時間にわたって、車で連れ回した未成年者誘拐の疑いで逮捕・送検されていました。 地検