モデルのマギー（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな私服姿を公開した。【写真】「へそ出しLooks可愛い」オフホワイト＆シャネルを着こなすマギーマギーは「今日の服は女子人気高かった〜」とつづり、着用しているアイテムのブランドをメンション。白のへそ出しトップスに高級ブランド「オフホワイト」の黒のプリーツスカートセットパンツ、黒のブーツをコーディネート、「シャネル」の赤系バッグがア