菊池市と熊本ダイハツ販売が29日、地域の発展と市民サービスの向上を目的に包括連携協定を結びました。 締結式では、菊池市の江頭実市長と熊本ダイハツ販売の畑島幸博社長が協定書にサインしました。 協定では市役所駐車場をカーステーションとして福祉車両のカーシェア事業を11月1日から始めます。熊本ダイハツによりますと、自治体と連携する福祉車両のカーシェア事業は県内初の取り組みだ