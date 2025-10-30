大和ハウス工業は３０日、電気設備工事大手の住友電設に対し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施し、完全子会社化を目指すと発表した。１株あたり９７６０円で、３１日から１２月１５日まで買い付ける。住友電設株を５０・７％保有する住友電気工業は、ＴＯＢの成立後に、保有している全株式を売却する方針を示している。大和ハウスはデータセンターや半導体工場といった建物建設の事業を強化しており、住友電設のノウハウを