【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、「４月に中国に行く予定だ」と述べた。同日行われた中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で合意したという。トランプ氏は、自身の訪中後、いずれかのタイミングで習氏が訪米すると語った。フロリダ州や首都ワシントンを訪れる可能性があると指摘した。