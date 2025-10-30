訪問介護の訪問先である80代の男性の自宅から現金約200万円を盗んだとして逮捕された訪問介護サービス事業者の元職員の女性（22）についてさいたま地検は29日付で不起訴処分としました。さいたま地検は不起訴処分の理由を明らかにしていません。