ＪＲＡは１０月３０日、天皇賞・秋でミュージアムマイルに騎乗するクリスチャン・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝に、１１月１日から１２月２８日までの短期免許を交付すると発表した。エリザベス女王杯を制した昨年に続く来日で、これまでＪＲＡで重賞１４勝（Ｇ１・５勝）を含む２２６勝を挙げている。身元引受調教師は斉藤崇史調教師＝栗東＝で、契約馬主は吉田勝己氏。また、今年５月から２か月間、来日していたダミアン